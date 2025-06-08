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ولى العهد السعودى يبحث مع رئيسى موريتانيا والمالديف سبل تعزيز العلاقات

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ولى العهد السعودى يبحث مع رئيسى موريتانيا والمالديف سبل تعزيز العلاقات

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزيز آل سعود، السبت، في الديوان الملكي بقصر منى، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء (واس) أنه جرى، خلال اللقاء، تبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته، التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، حيث تبادلا التهنئة بعيد الأضحى المبارك، واستعرضا أوجه العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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