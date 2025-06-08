شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع رئيسى موريتانيا والمالديف سبل تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، في الديوان الملكي بقصر منى، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى، خلال اللقاء، تبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته، التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، حيث تبادلا التهنئة بعيد الأضحى المبارك، واستعرضا أوجه العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين.