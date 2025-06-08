شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى يهنئ نظيره الجزائرى بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الإيراني مسعودي بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون مساء السبت، أنه لو اتحد المسلمون لما تمكنت إسرائيل من ارتكاب الجرائم الشنيعة في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن "مسعود بزشكيان هنأ خلال الاتصال عبد المجيد تبون والبلد الشقيق والصديق الجزائر حكومة وشعبًا بحلول عيد الأضحى المبارك".

وأشار بزشكيان إلى أن "شعيرة الحج العظيمة والتجمع الكبير للمسلمين من مختلف الأعراق والجنسيات والبلدان تعد مظهرا فريدا من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية"، معربا عن أمله في أن "تمهد رسائل وبركات هذا العيد العظيم الطريق لتعزيز الأخوة والتضامن بين المسلمين وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجزائر"، كما دعا إلى "نشر السلام والاستقرار والطمأنينة في جميع الشعوب الإسلامية"،

وأعرب الرئيس الإيراني عن "تعاطفه العميق مع أهل غزة المظلومين والمقاومين الذين يتعرضون لأبشع الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني"، سائلاً الله لهم "بالخلاص والتحرر".

وأضاف في حديث لنظيره الجزائري: "إذا تضافرت جهود الدول الإسلامية كيد واحدة وموحدة ومتماسكة، فلن يتمكن الكيان الصهيوني أبدا، أو حتى ـن يجرؤ، على ارتكاب مثل هذه الجرائم الفظيعة والشنيعة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وأهل غزة المقاومين".

ولفت بزشكيان إلى "الروابط الأخوية بين الشعبين الإيراني والجزائري"، معربا عن أمله في أن "تتعزز العلاقات الثنائية في ظل هذه الأخوة الإسلامية في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، وأن تتخذ خطوات فعّالة على طريق الرفاهية والتقدم والسعادة لشعبي البلدين".

وحسب "إرنا"، هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إيران حكومة وشعبا بعيد الأضحى المبارك، وأكد على "ضرورة تضافر جهود الأمة الإسلامية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم في المنطقة"، مشددا على "تضامن الدول في دعم اهل غزة المظلومين ضد ظلم وطغيان وجرائم الكيان الصهيوني".

كما أعرب تبون عن "اهتمامه بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين"، داعيا الله أن "يحفظ شعبي إيران والجزائر والأمة الإسلامية جمعاء من الكوارث والمصائب".

من جهتها، أفادت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الرئيسان تناولا أيضا في هذا الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الجزائري و الإيراني وسبل تطويرها في المجال الاقتصادي، السياسي و الثقافي.

كما تطرق تبون وبزشكيان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث اتفقا على مواصلة بذل كل الجهود لرفع الظلم عن فلسطين وغزّة وإنهاء الإبادة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، وعبر الرئيسان عبرا عن إرادتهما للعمل سويا من أجل تثبيت الأمن والاستقرار الدوليين والحفاظ عليهما، وفق ذات البيان.