شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: 46 مشروعا لتعزيز منظومة الكهرباء فى المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، توفيق الربيعة، أن السعودية نفذت 46 مشروعاً جديداً في مجال الطاقة لتعزيز المنظومة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ ما أدى إلى زيادة السعة الكهربائية في المشاعر بنسبة 75%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف الربيعة، في كلمة أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، السبت: "بلغت تكلفة هذه المشروعات 3 مليارات ريال (نحو 800 مليون دولار)".

وذكر، أن المملكة استقبلت في موسم الحج أكثر من 7 آلاف رحلة طيران من 238 وجهة عالمية، كما جرى تشغيل 4700 رحلة عبر قطار الحرمين، و2500 رحلة عبر قطار المشاعر، كما شاركت أكثر من 20 ألف حافلة نقل.

وأشار الربيعة إلى إطلاق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المركز العام للنقل، الذي يمثل المركز الموحد لحركة النقل في مكة والمشاعر.

وتابع الربيعة: "تحت إشراف لجنة الحج العُليا برئاسة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، ومتابعة مكتب إدارة مشروعات الحج (Hajj PMO)، توحد الأداء، وتكاملت الجهود، وارتفعت كفاءة التنسيق، وتم فتح التعاقد المباشر لبعثات الحج، وأبرمت أكثر من 670 اتفاقية خدمة، ليتاح التنوع في الخيارات وبجودة عالية".

وفي المجال الصحي، قال الربيعة: "السعة السريرية زادت بأكثر من 60%، حيث افتُتح مستشفى طوارئ، وجُهزت 71 نقطة تدخل سريع في المشاعر، كما ارتفعت القدرات الإسعافية إلى أكثر من 3 أضعاف عما كانت عليه العام الماضي".

وفي قطاع البنية التحتية، ذكر الربيعة أنه جرى تظليل أكثر من 300 ألف متر مربع، منها 170 ألفاً مخصصة لمسار الحجاج، بالإضافة إلى زراعة 23 ألف شجرة، وتلطيف الأجواء في المواقع الرئيسة، بهدف تقليل الإجهاد الحراري وتعزيز راحة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى تطوير تطبيق "نسك" لتقديم أكثر من 130 خدمة رقمية، تيسر على الحاج رحلته بداية من التأشيرة وحتى العودة، لافتاً إلى أن منصة "نسك مسار الرقمية" عملت على تنظيم التعاقدات، وإصدار التأشيرات، وتوحيد الإجراءات مع الجهات المختصة.

وفي القطاع الأمني، أوضح الربيعة أن حملة " لا حج بلا تصريحٍ" جاءت من أجل ترسيخ الانضباط، وحماية الحجاج النظاميين، وتيسير إدارة الحشود في بيئةٍ آمنةٍ.