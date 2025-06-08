شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى: الحرب تقترب من نهايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء السودان الجديد كامل إدريس، السبت، إن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تقترب من نهايتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف: "الجيش السودانى يمضي بثبات لتحقيق النصر على قوات الدعم السريع المتمردة"، على حد تعبيره.

واعتبر إدريس أن "القوات المسلحة تمثل صمام الأمان للبلاد، داعياً إلى حشد الجهود والطاقات الوطنية الرسمية والشعبية، لدعم القوات المسلحة في حرب الكرامة"، على حد وصفه.

وذكر رئيس الوزراء أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها قدمت جهوداً وتضحيات، موجهاً رسالة للعالم بأن "القوات المسلحة السودانية قوية وقادرة على دحر التمرد، وتحقيق الإستقرار في كافة أرجاء البلاد"، وفقاً للوكالة.

وأجرى إدريس زيارة تفقدية لقيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية السبت، وكان في استقباله الفريق الركن محجوب بشرى قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، بحضور والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور وقادة المنطقة.