شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جباليا ودير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين، مساء اليوم السبت، في غارتين لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا ومدينة دير البلح شمال ووسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة عبد الله في بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وفقدان آخرين تحت الأنقاض.



كما استشهد 3 مواطنين في غارة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة "البصة" في مدينة دير البلح وسط القطاع.



وفي الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا في منطقة "عقبة حسنة" على المدخل الرئيسي للريف الغربي لمحافظة بيت لحم، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.



وقالت مصادر أمنية لـ (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت جالا وتمركزت عند نادي أرثوذكسي بيت جالا وسط المدينة، ونصبت حاجزا عسكريا، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.