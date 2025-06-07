شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تستكمل توزيع جداول تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، توزيع الجداول الزمنية الخاصة بتفويج الحجاج لرمي الجمرات، في إطار استعداداتها لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والانسيابية، ويُسهم في تحسين تجربة الحاج في المشاعر المقدسة.



وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى إعداد الجداول بما يراعي مواقع سكن الحجاج ومسارات التنقل، ويعتمد على استخدام وسائل النقل المخصصة من حافلات وقطار المشاعر، بما يضمن تفويجًا منظمًا وآمنًا إلى منشأة الجمرات، وتُعزّز هذه الخطة النتائج الإيجابية التي تحققت في الأيام الماضية، بما في ذلك تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات صباح عيد الأضحى، وجرت العمليات بانسيابية تامة ودون تسجيل ازدحامات.



وخضعت الخطة لسلسلة من تجارب المحاكاة الدقيقة قبل بدء الموسم، شملت سيناريوهات متعددة للكثافة والتأخير، وجرى تدريب الفرق الميدانية على الاستجابة السريعة والتنسيق اللحظي، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الحالات التشغيلية