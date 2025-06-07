شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجي" يرحب بقرار "العمل الدولية" رفع صفة فلسطين إلى دولة مراقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار منظمة العمل الدولية برفع صفة تمثيل دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، وذلك خلال أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي.



وأكد البديوي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن هذا التطور يعد انسجامًا واضحًا مع الموقف الدولي الذي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعزز من مكانة فلسطين داخل منظومة الأمم المتحدة.



وجدد التأكيد على موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.