الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تضبط 436 حملة حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب في مؤتمر الإحاطة الإعلامية لموسم الحج، أن الفرق الأمنية تواصل عملها لخدمة الحجاج، كاشفاً عن ضبط نحو 436 حملة حج وهمية حتى الوقت الراهن.

إلى ذلك، أوضح أن الفرق الأمنية استطاعت أيضاً ضبط نحو 462 شخصا ناقلا ومساهما في نقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، أو حاملي تأشيرات الزيارة، كما أخرجت أيضاً مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات الزيارة من مكة باستمرار، في حين أعلن متحدث وزارة الداخلية تطبيق نحو 418 قرارا إداريا بحق مخالفي أنظمة الحج.

وكانت الداخلية السعودية أقرت عقوبات بحق مخالفي تعليمات الحج، إذ تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال لمن يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج بدون تصريح، كما تعاقب أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، الذين يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

وأعلنت أيضاً تطبيق عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج بدون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.