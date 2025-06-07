شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة رهينة إسرائيلى محاصر من قبل قواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إن قوات الاحتلال تحاصر مكانا يوجد فيه الرهينة الإسرائيلي متان تسنغاوكر، موضحا استحالة استعادته حيا.

وأضاف "حافظنا على حياة الأسير تسنغاوكر مدة عام و8 أشهر وقد أعذر من أنذر".

وأوضح أنه في حال مقتل الأسير تسنغاوكر خلال محاولة تحريره فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في ذلك