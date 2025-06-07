شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى ينذر عشرات الآلاف من المواطنين بالإخلاء من شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطنيين شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم "فورا".



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن إنذار الإخلاء شمل حيي عبد الرحمن في شمال غرب مدينة غزة، والنهضة في معسكر جباليا".

ويعد أهالي هذه المناطق نازحين سابقين، أجبرتهم سلطات الاحتلال على إخلاء شمال قطاع غزة والنزوح جنوبا في بداية حرب الإبادة، قبل "السماح لهم بالعودة المؤقتة" إلى شمال القطاع.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه حتى 28 مايو الماضي أصبحت 81% من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح، مشيرا إلى أنه منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي، أصدر جيش الاحتلال 31 أمرا بالإخلاء، وأخضع نحو 229.4 كيلومتر مربع من مساحة قطاع غزة لأوامر نزوح لا تزال سارية.



ووفقا لتقرير حديث لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فقد نزح ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص أو نحو 90% من السكان في جميع أنحاء قطاع غزة خلال العدوان، تعرض العديد منهم للنزوح مرارا، بعضهم 10 مرات أو أكثر.