شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن مقتل 40 إرهابيا في عملية عسكرية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، مقتل 40 عنصرا من الميليشيات الإرهابية في عملية عسكرية بمحافظة هيران وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن أكثر من 40 عنصرا من الميليشيات الإرهابية قتلوا في عملية مشتركة نفذها الجيش الصومالي وقوات جهاز الأمن والأصدقاء الدوليون، في منطقة "عيل هريري" بمحافظة هيران.

وأشارت إلى أن العملية استهدفت قيادات وميليشيات كانوا يتحصنون في هذه القرية ويستعدون للتحرك إلى أجزاء من وسط الصومال.