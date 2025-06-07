شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة ترحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين الأمنية والحقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين، اللتين تتألفان من الأطراف الرئيسية، وذلك لمعالجة القضايا الأمنية وحقوق الإنسان.

وقالت البعثة في بيان اليوم السبت حسب وكالة الانباء الليبية / وال/ ، إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الترتيبات الأمنية بهدف منع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، فضلاً عن معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، فضلاً عن مواجهة ظاهرة الاحتجاز التعسفي.

وأعربت البعثة عن التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولاية الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدة أن تشكيل هاتين اللجنتين يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يطالب الشعب الليبي بإصلاحات جدية وبمؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وديمقراطية.