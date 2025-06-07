شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بمنظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" الذي جرى اعتماده خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، أن هذا القرار يمثل اعترافا دوليا بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويأتي اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024 والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الكويتية مجددا موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبها، رحبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ113 المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم الجمعة.