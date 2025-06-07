شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى مقاطعة مؤسسة "غزة الإنسانية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، اليوم (السبت) ضرورة أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على اسرائيل للسماح بإدخال المساعدات، داعيا جميع المؤسسات الدولية والأممية بمقاطعة مؤسسة غزة الانسانية.

وقال عواد ، في تصريح لقناة "العربية الحدث"، إن مؤسسة "غزة الانسانية " ما هي إلا خطة جديدة لإسرائيل لتجعل توزيع المساعدات والغذاء على أهالي غزة مشروطا ، لاستخدامه كأحد وسائل التهجير القسري داخل غزة، داعيا جميع المؤسسات العالمية والأممية لمقاطعة مؤسسة "غزة الانسانية " المدعومة من الولايات المتحدة واسرائيل باعتبارها اغتيالا معنويا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأضاف أن مؤسسة "غزة الانسانية " التفاف واغتيال معنوي لحق العودة للشعب الفلسطيني، ووسيلة من وسائل التهجير القسري، مطالبا واشنطن بدعم وكالة "الأونروا" وعدم الانجرار خلف قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مصادر أمريكية قد أعلنت أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية"، وأن التمويل المزمع تقديمه سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).