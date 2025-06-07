شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعدنا جثة محتجز تايلاندي من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم /السبت/ أنه تم استعادة جثة المحتجزالتايلاندي الأخير بينتا ناتابونج، من قطاع غزة خلال عملية خاصة نفذها بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن ذلك جاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك يوم /السبت/ مشيرة إلى أنه يُعتقد أن حماس تحتفظ بجثة مواطن أجنبي ثانٍ.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نظيره التايلاندي وزير الخارجية ماريس سانجيامبونجسا على تفاصيل عملية استعادة جثة ناتابونج، وقال ساعر إن إسرائيل تعتزم إقامة مراسم تأبين لناتابونج في مطار بن جوريون قبل نقل نعشه إلى تايلاند.