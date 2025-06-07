شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة "حظر على نقل الحقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان هو "حظر على نقل الحقيقة".

واعتبر "لازاريني" - في منشور على منصة "إكس"، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت - أن منع سلطات الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب أمر غير مسبوق في أي صراع آخر في التاريخ الحديث.. مشددا على أن هذه الممارسات ما هي إلا حظر على نقل الحقائق من قطاع غزة.

ولفت إلى أن ما تمارسه سلطات الاحتلال مع الصحفيين ولاسيما الدوليين يعد "الوصفة المثالية لتأجيج التضليل الإعلامي، وتعميق الاستقطاب، وتغييب الإنسانية".

وطالب لازاريني بـ"رفع الحظر" المفروض على وسائل الإعلام الدولية في قطاع غزة، والسماح للصحفيين الدوليين بالعمل والتغطية الصحفية بشكل مستقل من القطاع، ودعم زملائهم الفلسطينيين الذين يواصلون القيام بعملهم البطولي دافعين ثمنا باهظا.

ووفقا لاحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي 226 صحفيا منذ السابع من أكتوبر 2023 .