شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة الذكية تنقذ حياة حاجة خلال أداء المناسك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعد نظام المتابعة الافتراضية وتقنية الساعة الذكية ، التى يرتديها الحجاج ضمن المنظومة الرقمية التى توفرها وزارة الصحة السعودية للحجاج، فى إنقاذ حياة حاجة تعرضت لجلطة قلبية حادة أثناء أدائها مناسك الحج؛ حيث أطلقت الساعة الذكية تنبيهات فورية إثر تسجيل مؤشرات غير طبيعية، تزامنًا مع شعور المريضة بآلام في الصدر أثناء تواجدها في مشعر منى.

وفور تلقي التنبيه، قام فريق المتابعة الافتراضية بتوجيهها إلى مستشفى منى الجسر، حيث أجري لها تقييم طبي عاجل، وجرى تنويمها مؤقتًا ومتابعة حالتها إلى أن استقرت، ليُستكمل بعد ذلك التنسيق لخروجها بخطة علاجية محكمة ومتابعة مستمرة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة تحمل الجنسية المغربية وقد وصلت إلى المدينة الطبية وهى تعانى أعراض جلطة قلبية حادة مصاحبة لأمراض مزمنة تشمل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وعلى الفور جرى إدخالها وإجراء قسطرة قلبية ناجحة لتركيب دعامة دوائية في الشريان الأمامي النازل، وبعد استقرار حالتها، تم تزويدها بالساعة الذكية لمراقبة حالتها الصحية عن بُعد، ضمن منظومة مستشفى الصحة الافتراضي، وذلك لتمكينها من استكمال مناسكها بأمان.

وأكد التجمع الصحي أن هذه التجربة تبرز التكامل الفعال بين الخدمات التخصصية في مدينة الملك عبدالله الطبية وتقنيات الرعاية عن بُعد، لا سيما خدمة الساعة الذكية، التي أسهمت في إنقاذ حياة المريضة، وتعزيز فرص سلامتها دون الحاجة لتدخلات متأخرة.

وأشار التجمع، بتميز الدور الفاعل لفريق التمريض في المدينة الطبية، في المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة للحالة، مما يعكس نضج النظام الرقمي وتقدّمه في دعم منظومة الحج الصحية.

من جهة أخرى ، ناشدت وزارة الداخلية الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة للجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام، والالتزام بجداول التفويج، ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل.

وحث المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، ضيوف الرحمن الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق، على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم.