شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إسرائيل تعرقل انتشار الجيش جنوبًا والان مع تفاصيل الخبر

اتهم وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم السبت، إسرائيل بأنها ترغب في استمرار حالة الحرب في لبنان؛ بسبب احتلالها لجزء من أراضيه، مشيرا إلى أن تل أبيب تسعى لعدم انتشار الجيش اللبناني جنوبا.

وقال مرقص، إن لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية أبلغت إسرائيل بعدم وجود أسلحة قبل قصفها لضاحية بيروت الجنوبية والجنوب عشية عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني فحص المواقع التي رصدتها إسرائيل لم يجد فيها أي أسلحة، مؤكدا كذب المزاعم الإسرائيلية.

وأضاف أن احتلال القوات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية والاعتداءات المتكررة عرقل تنفيذ قرار 1701 والإعلان عن وقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل.

جاءت تصريحات وزير الإعلام اللبناني عقب تواصل الأعمال العدائية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي اللبنانية.