شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على منازل وخيم للنازحين ومركز للمساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيون، اليوم /السبت/، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة؛ من بينها خيام ومنازل للنازحين ومركز مساعدات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).

وأضافت أن 7 فلسطينيين آخرين استشهدوا، في قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين غربي مدينة غزة. كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.

وبلغ أعداد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم 115 شهيدا، وأكثر من 580 مصابا، و9 مفقدوين.

على صعيد أخر.. طارد مستوطنون مدججون بالسلاح، اليوم، رعاة الماشية وطردوهم من أراضيهم بموقع "تل ماعين"، ببلدة الكرمل جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، وفق الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة.

فيما قطع مستوطنون، الليلة الماضية، نحو 100 شتلة زيتون في سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وفقا لمصادر محلية.

في السياق.. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية. وفي وادي برقين غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين، وفقا لمصادر محلية.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت وادي برقين وحاصرت منزل المصري، ووجهت طائرة مسيرة نحوه، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل المحيطة بالمنزل المحاصر.

ويواصل الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 138 على التوالي، الذي خلف حتى اللحظة 39 شهيدا وأكثر من 200 جريح، واعتقال العشرات، وإجبار نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه، وتدمير وتفجير عشرات المنازل.