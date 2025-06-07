شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى حجاج بيت الله الحرام ، اليوم السبت، طواف الإفاضة في المسجد الحرام فى أجواء إيمانية وسط انسيابية عالية وتنظيم دقيق، يعكس مستوى الجاهزية والجهود الكبيرة المبذولة لتيسير أداء المناسك في أجواء إيمانية ملؤها الطمأنينة والخشوع.

وشهدت أروقة الحرم المكي تدفّق الحشود من الحجاج ، حيث ساروا بانسياب إلى صحن الطواف، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية، تشمل التنظيم الأمني، والإرشاد، وتوفير وسائل الراحة، بما يضمن للحجاج أداء الركن العظيم بيسر وسهولة.

وتأتي هذه الجهود ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وامتدادًا لما توليه المملكة من عناية كبيرة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، من لحظة قدومهم حتى مغادرتهم، في تجربة إيمانية متكاملة وآمنة.

ويستقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، أول أيام التشريق عقب أدائهم أعمال النحر أمس الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، واتسمت نفرة الحجيج بالهدوء و انسيابية حركة جموع الحجيج، في ظل خطة تنظيمية محكمة .

ويرمى الحجاج الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى، فالوسطى ثم بالكبرى، وهي جمرة العقبة، وذلك بعد رمي جمرة العقبة في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وقد توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" وسط منظومة الخدمات المتكاملة لراحة الحجاج وسلامتهم.

و يمكث الحجاج في مشعر "منى" طوال أيام التشريق، لإكمال مناسكهم ويذكرون الله كثيرًا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة ثم قاموا بأعمال النحر، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.