شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح.. تعرف على حالة الطقس فى السعودية بأول أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أول أيام التشريق، أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان، وعسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وسجلت درجات حرارة أمس الجمعة مستويات عالية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقًا لما أعلنه المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية.

وأوضحت بيانات الرصد، أن درجة الحرارة بلغت ذروتها في مشعر عرفات مسجلة 46 درجة مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة ومنى ومزدلفة درجات حرارة متقاربة وصلت إلى 44 درجة مئوية، في حين بلغت الحرارة في المدينة المنورة 42 درجة مئوية.

يأتي هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالتزامن مع أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، ما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة، لا سيما في ساعات الظهيرة.

وتؤكد الجهات المعنية استمرار مراقبة الحالة الجوية لضمان سلامة الحجاج وتقديم التحديثات بشكل فوري، في إطار خطة متكاملة للاستجابة للظروف المناخية خلال موسم الحج.

ودعت وزارة الصحة، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية، لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.