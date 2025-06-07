شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: نجحنا بالتعاون مع الولايات المتحدة في منع انهيار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باور، أن بلاده نجحت بالتعاون مع الولايات المتحدة بمنع انهيار الدولة في لبنان وإعادته وضعه في مساره الصحيح من خلال وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية حكومة تعمل بكفاءة لإجراء الإصلاحات.

وقال باور- في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"، اليوم /السبت/- إن الحكومة اللبنانية تعمل بكفاءة عالية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها شعبها منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن بلاده تواصل العمل مع والولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل؛ لمعالجة الأوضاع المتدهورة جنوبا وخاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.