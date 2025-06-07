الخليج اليوم .. وزير الداخلية الكويتي يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، دخل إلى المستشفى، اليوم الجمعة، الموافق 2025/6/6 وذلك من أجل إجراء فحوصات طبية.

وقبل ذلك، كان وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، يتفقد في الإدارة العامة للجنسية، ووثائق السفر الكويتية آلية توزيع جوازات المادة الثامنة من أجل متابعة سير العمل، وضمان تقديم الخدمات في عطلة عيد الأضحى.

إذ شدد الشيخ فهد اليوسف، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية على أهمية استقبال جميع المراجعين في عطلة عيد الأضحى، وفق الخطة الموضوعة بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

وأكد أن توزيع جوازات المادة الثامنة، في أيام السبت والأحد والاثنين من عطلة عيد الأضحى في الفترة الممتدة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء، مشدداً على أهمية تعزيز الجاهزية الإدارية والفنية في مختلف الإدارات الخدمية والعمل، وفق منظومة متكاملة تواكب حجم الإقبال وتراعي جودة الأداء بما يسهل الإجراءات، ويحقق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات.