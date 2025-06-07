الخليج اليوم .. مصدر إسرائيلي: معرفتنا بأهداف الحوثي تتحسن يوماً بعد آخر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هدد مصدر أمني إسرائيلي بأن إطلاق جماعة الحوثي صواريخ على إسرائيل لن يمر من دون رد، وذلك تعليقاً على صفارات الإنذار التي دوت في القدس ومدن أخرى ليلاً بعد تهديد قالت تل أبيب إنه قادم من اليمن.

"رد في الوقت المناسب"

فقد أكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيرد على الحوثيين في الوقت المناسب، وفقاً لموقع "واللا" الإسرائيلي.

كما أضاف أن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتوسيع قاعدة الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن، لافتا إلى أن معرفة تلك الأهداف تتحسن يوما بعد يوم ما يوسع خيارات الهجوم.

أيضا أكد أن المسؤولين في إسرائيل يشعرون بخيبة أمل من الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين.

جاءت هذه التصريحات بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، عقب سماع صفارات الإنذارات في القدس ومدن أخرى. وقال في بيان "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في بعض المناطق في البلاد".

بالمقابل، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الصاروخ، وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنه تم استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.

اتفاق برعاية عُمانية

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها على ارتباط بها، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للحركة الفلسطينية ولقطاع غزة.

كما تعهدت بـ"عدم وقف تلك الهجمات حتى فك الحصار عن غزة"، وفق قولها.

وبينما تم اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ التي أطلقها الحوثيون خلال الأشهر الماضية، سقط أحدها مطلع أيار/مايو قرب مطار بن غوريون.

بالمقابل، نفذت إسرائيل عدة ضربات على مواقع حوثية، مهددة الجماعة الحوثية بمصير مشابه لحزب الله في لبنان، وحماس في غزة.

إلا أنه بعد سلسلة ضربات أميركية بريطانية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، وقف العملية العسكرية على الحوثيين بعد اتفاق مع الجماعة برعاية سلطنة عمان.