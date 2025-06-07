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الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً حوثياً أطلق من اليمن

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الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً حوثياً أطلق من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، عقب سماع صفارات الإنذارات في القدس ومدن أخرى.

 

وقال الجيش في بيان "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في بعض المناطق في البلاد".

 

بالمقابل، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الصاروخ، وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنه تم استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.

 

وأفاد الجيش الإسرائيلي بعمليات إطلاق صاروخية في خمسة من الأيام السبعة الأخيرة على الأقل.

 

وفي حين تم اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ التي أطلقها الحوثيون خلال الأشهر الماضية، سقط أحدها مطلع أيار/مايو قرب مطار بن غوريون.

 

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها على ارتباط بها، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للحركة الفلسطينية ولقطاع غزة.

 

كما تعهدت بـ"عدم وقف تلك الهجمات حتى فك الحصار عن غزة"، وفق قولها.

 

في حين نفذت إسرائيل عدة ضربات على مواقع حوثية، مهددة الجماعة الحوثية بمصير مشابه لحزب الله في لبنان، وحماس في غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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