الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي: سنواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، "إنَّ ما شهدناه اليوم من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، يأتي نتيجة لجهود دولتنا المباركة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها". وأضاف" سوف نواصل بذل جميع الجهود، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن".

في الوقت ذاته، أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بما يبذله العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون كذلك رجالًا ونساءً من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة؛ لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.

جاء ذلك في أثناء استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى من الأمراء ومفتي عام المملكة، والمدعوين من دول مجلس التعاون والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.