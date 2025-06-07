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الاقتصاد المغربى يسجل تحسنا فى معدل النمو بلغ 3,8% خلال سنة 2024

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الاقتصاد المغربى يسجل تحسنا فى معدل النمو بلغ 3,8% خلال سنة 2024

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مندوبية التخطيط المغربية أن النمو الاقتصادي فى المغرب سجل تحسنا بلغ 8ر3% في 2024 بدلا من 7ر3% في 2023، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، وقطاع البناء والأشغال العمومية.

وأفاد بيان أصدرته مندوبية التخطيط المغربية الجمعة بأن الأنشطة غير الزراعية سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر4%، في حين حققت الأنشطة الزراعية انخفاضا بنسبة 8ر4%، وأن القيمة المضافة للقطاع الزراعي سجلت انخفاضا بنسبة 5ر4%، برغم تسجيلها ارتفاعا بنسبة 8ر1% قي 2023.

وأضاف بيان المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفعت إلى 2ر4% نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة كلِّ من: الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% والصناعات التحويلية بنسبة 3,3% وقطاع الكهرباء والماء، بنسبة 2,6%.

وتابع البيان أن معدل نمو القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات انخفض من 5% سنة 2023 إلى 4,6 % قي 2024 جراء تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للشركات والإعلام والاتصال إلى 3%، وأن أنشطة النقل والتخزين سجلت ارتفاعا إلى 7,4% والخدمات المالية والتأمين إلى 7,3% والتجارة وإصلاح المركبات إلى 4,1%، مع تحسن خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% وكذلك الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1%.

وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية حققت نموا بنسبة 4,5%، بينما سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,8%، وبلغ إجمالي الاستثمار 30.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار في المغرب سنة 2024 ما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,9% بالأسعار الجارية خلال 2024، وارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.

وأشار بيان المندوبية إلى ارتفاع الواردات بنسبة 11٫6% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقاط، وارتفاع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 8% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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