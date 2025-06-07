شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب يعلق على صدور فتوى جديدة بخصوص الثأر والانتقام فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السفير الأمريكي لدى تركيا توماس (توم) باراك، الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دمشق، على صدور فتوى بخصوص الثأر والانتقام في سوريا.

وفي التفاصيل، صدر (الجمعة) عن "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا فتوى في حكم الثأر والانتقام جاء فيها: "انطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد على حرمة الاعتداء على الأنفس".

وشدد المجلس على أن حفظ واستيفاء الحقوق يتم عبر القضاء الشرعي وليس بالثأر الفردي وذلك لمنع الظلم أو التسرع في الأحكام بناءً على الشائعات دون دليل.

وفي إطار ذلك، علق توم باراك على هذه الخطوة عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني التقيا في 24 مايو الماضي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك على هامش الزيارة إلى تركيا.

وفي 29 مايو، استقبل الشرع باراك في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة.

وقال باراك في تصريح بعد اللقاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب، مبينا أن "رؤية ترامب هي أنه يتعين إعطاء الحكومة السورية فرصة بعدم التدخل".

وأكد توم باراك لاحقا أن السياسات الأمريكية تجاه سوريا لن تشبه السياسة التي كانت متبعة خلال المئة عام الماضية لأن السياسات السابقة لم تنجح في تحقيق أهدافها.