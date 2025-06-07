شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 5,7 مليون سائح بإيرادات 34,4 مليار درهم فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت عائدات السياحة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 34,4 مليار درهم، بعدما استقبل في تلك الفترة 5,7 مليون سائح.

وأفاد بيان لـ"مكتب الصرف المغربي" حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن تلك العائدات ارتفعت بنسبة 7,5 %، بحوالي 2,4 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024.

وأكدت وزارة السياحة المغربية أن 5,7 مليون سائحا زاروا البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وكانت عائدات السياحة المغربية بلغت في العام الماضي 112,48 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,5%، مقارنة بالعام ما قبل الماضي، حيث كانت استقرت عند 104,67 مليار درهم.

وشهد المغرب في العام الماضي توافد 17,4 مليون سائح، حيث ارتفع ذلك العدد بحوالي 20%، أي بثلاثة ملايين مقارنة بعام 2023.

ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23% ليصل إلى 8,8 ملايين سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا بلدهم بنسبة 17% ليصل إلى 8,6 ملايين سائح.