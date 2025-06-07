شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى: نجاح خدمة ضيوف الرحمن نتيجة جهود الدولة فى رعاية الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن ما تحقق اليوم من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن يأتي نتيجة جهود الدولة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها، متعهدا بمواصلة بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال كلمة للأمير محمد بن سلمان، لدى لقائه، أمس الجمعة، بقصر منى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وهنأ ولي العهد السعودي، حجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله "عز وجل" أن يعيده على المسلمين في أنحاء العالم بخير وسلام.. وقال: "إنّ ما شهدناه اليوم من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن يأتي نتيجة لجهود دولتنا في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها".

وأضاف: "سوف نواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن"، مشيدا بجهود العاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين في تمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.

من جانبه، أكد مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي، أن الدولة أولت للحرم وقاصديه أتم الرعاية، معبرًا عن شعور المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج بالفخر والاعتزاز لما يبذلونه لخدمة حجاج بيت الله الحرام، موضحا أن عدد المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج بلغ 213 ألفا و323 فردا من القطاعات الأمنية والعسكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية بتسهيل أداء نسك الحج بأمن وأمان.

وأشار الفريق البسامي إلى أن الدولة السعودية سخرت إمكانياتها المادية، وطاقاتها البشرية، وتجهيزاتها التقنية، لخدمة ضيوف الرحمن.