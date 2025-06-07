شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يصدر عفوا عن 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 1526 شخصا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأفاد بيان لوزارة العدل، أمس الجمعة، بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون، في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 1511 شخصا.

وأضاف البيان أن قرار العفو تضمن أشخاصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية المغربية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 شخصا، حيث تم العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لـ 5 نزلاء، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لـ 10 نزلاء.