شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الرقمية تدعم منظومة الحج هذا العام عبر حزمة من التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال موسم حج هذا العام، المنظومة الخدمية في مختلف مواقع الحج بالتكامل مع الجهات الحكومية المشاركة، بحزمة من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الأفراد والمنشآت، وتمكينهم من تجاوز التحديات، وفي مقدمتها، التطبيق الإلكتروني للوزارة الخدمات المقدّمة، الذي أتاح على مدار الساعة إمكانية الإبلاغ عن مخالفات العمل وخدمات الإرشاد الأسري والتبرع السريع.

كما دعمت تطبيق "مواءمة" الذي يقدم خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل ترجمة لغة الإشارة والتواصل مع مساعد بصري، إضافة إلى أدوات الاتصال المرئي لتقديم شروحات دقيقة في حالات الطوارئ.



وحققت منصة "أجير الحج"، في سياق تنظيم سوق العمل الموسمي، إنجازات ملحوظة من خلال تمكين المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة الوطنية والعاملين بعقود موسمية، حيث تجاوز عدد التصاريح الصادرة عبر المنصة 40 ألف تصريح، وتعاقدت أكثر من 3185 منشأة مع ما يقارب 40 ألف عامل، مع توفر أكثر من 38 ألف سيرة ذاتية.