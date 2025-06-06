شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو تعليقًا على مقتل 4 جنود بكمين بخان يونس: يوم حزين وصعب على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة إن اليوم "حزين وصعب" على إسرائيل، تعليقًا على مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين في كمين بخان يونس جنوب قطاع غزة.



وأضاف نتنياهو -في بيان بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية- "باسم جميع مواطني إسرائيل، أتقدم أنا وزوجتي بأحر التعازي لعائلات جنودنا الأربعة الذين سقطوا في غزة خلال الحملة الرامية إلى هزيمة حماس واستعادة أسرانا".



يُشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إفي ديفرين أكد في وقت سابق أن التحقيقات جارية بشأن كمين بخان يونس، موضحًا: "أن قواتنا على الأرض تعمل بدعم كامل وهذه ليلة صعبة نحن نحقق و نتعلم من كل حدث و سنستخلص النتائج من هذه الحادثة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا مقتل اللواء (احتياط) حين جروس (33 عامًا)، والرقيب أول يوآف ريفر (19 عامًا)، وجنديين آخرين تم إبلاغ عائلتيهما، ولم يُصرّح بعد بنشر اسميهما.