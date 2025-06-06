شكرا لقرائتكم خبر عن أولمرت: حرب غزة تدار لمصالح نتنياهو والاعتداءات على الفلسطينيين جرائم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، إن الكل بات يرى أنه لم يعد هناك هدف يبرر توسيع العملية بغزة، موضحا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار العملية العسكرية مع تعرض حياة الرهائن والجنود والأبرياء بغزة للخطر

وأضاف، فى تصريحات لمجلة "نيويوركر"، أن الصورة السائدة بإسرائيل هى أن هذه حرب شخصية أو حرب غير مشروعة تدار لمصالح بنيامين نتنياهو السياسية.

واعتبر أن التجويع كان السياسة الفعلية لحكومة إسرائيل وتم إيقاف ومنع المساعدات الإنسانية لغزة عمدا.

ووصف الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية بـ"جرائم الحرب"