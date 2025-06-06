شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد اكتمال خطط تفويجهم لـ"منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الحجاج أداء مناسك الحج المبرور، حيث أدوا اليوم الجمعة شعيرة رمى جمرة العقبة الكبرى بعد وصولهم إلى منشأة الجمرات، واستكمال مناسكهم خلال أيام التشريق فى أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والسكينة، وسط الخطط التنظيمية والخدمية، حيث جرى تنفيذها ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، انعكست فى انسيابية عالية لحركة الحشود، وسهولة

وأسهمت هذه الخطط التى نُفذت بالتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية، فى تحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم، مستندة إلى أدوات تقنية حديثة ونماذج تشغيلية مدروسة، مكّنت من التحكم فى تدفقات الحشود وتنقلاتهم بكل سلاسة وأمان، بما يراعى الكثافة البشرية والتنوع الثقافى والجغرافى لضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

ومن جهة أخرى، واصل قطار المشاعر المقدسة أداءه الفعّال، حيث بلغ إجمالى من تم نقلهم منذ انطلاق تشغيله أكثر من (604) آلاف حاج، موزعين على ثلاث حركات رئيسة؛ الحركة (أ) أكثر من (27) ألف راكب، والحركة (ب) (283) ألف راكب، فيما سجلت الحركة (ج) الأعلى بواقع (294) ألف راكب، ما يُجسد حجم الكفاءة التشغيلية للمنظومة.

وكشفت غرفة التحكم فى مركز النقل العام التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن تنفيذ عملية النقل عبر أكثر من (23) ألف حافلة، توزعت على ثلاث مسارات ترددية إلى جانب وسائل النقل التقليدى، ضمن أكبر أسطول نقل يُشغَّل على نفس المساحة فى العالم، محققة أفضل زمن قياسى لعملية الإفاضة الأولى، فى صورة تعكس الاحترافية العالية ودقة التنسيق التشغيلي.

وفى الإطار الصحى، واصلت وزارة الصحة تقديم خدماتها المتكاملة عبر منشآتها المنتشرة فى المشاعر المقدسة، وبلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة أكثر من (125,573) خدمة، شملت عمليات متقدمة من بينها (216) قسطرة قلبية، و(18) عملية قلب مفتوح، نُفذت بكفاءة عالية على أيدى كوادر طبية سعودية مؤهلة، ما يؤكد الجاهزية الصحية المتميزة وتطور القدرات الطبية الوطنية.

وفى السياق ذاته، أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها استخدمت حتى الآن أكثر من (5.5) ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة "نسك"، ضمن خططها التقنية لرفع كفاءة التفويج وتعزيز السلامة التنظيمية، فيما قدّم مركز العناية بضيوف الرحمن عبر الرقم الموحد (1966) أكثر من (310) آلاف خدمة للحجاج منذ بدء الموسم، بما يشمل الاستفسارات والدعم المباشر، إلى جانب تنفيذ أكثر من (65) ألف جولة رقابية نفذتها الفرق الميدانية التابعة لمراكز "امتثال" على شركات تقديم الخدمة، ضمن جهود رفع الامتثال وجودة الأداء.

وتُجسد هذه الجهود المتكاملة مستوى التكامل بين مختلف الجهات العاملة فى الحج، تحت توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الحج، وتسخير التقنية الحديثة، وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم فى بيئة آمنة، منظمة، ومهيأة بأعلى المعايير العالمية.