شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة "التحلل من النسك" على مدار الساعة بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة التحلل من النسك، لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة، وتمكن الخدمة حجاج بيت الله الحرام من التحلل من النسك 'قص الشعر'، عبر موقعين، الأول بجوار باب المروة، والثاني في الساحة الشرقية، حيث يستغرق تقديم الخدمة دقيقتين لك حاج.

ويشرف على خدمة التحلل من النسك، فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، بأدوات معقمة بالكامل، مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين، عبر استحداث العديد من الخدمات مع التزامها بمعايير الجودة والكفاءة؛ لتقديم تجربة متميزة لضيوف الرحمن والعناية بهم وتقديم كل ما من شأنه تيسير أدائهم للمناسك، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم انطلاقًا من توجيهات القيادة بالمملكة.

من جهة أخرى يؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، طواف الإفاضة في المسجد الحرام، أحد أركان الحج الأساسية، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى.

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الباكر، توافد أعداد كبيرة من الحجاج الذين أدوا النسك في أجواء إيمانية يملؤها الخشوع والطمأنينة، وسط منظومة خدمية متكاملة وفّرتها الجهات المعنية؛ لتيسير أداء الشعائر بيسر وسهولة، وفق تنظيم دقيق وخطط تشغيلية محكمة.

وعملت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تنظيم حركة الحشود داخل صحن المطاف، والمسارات المخصصة للطواف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد بلغات متعددة، وخدمات الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة.

ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة، سائلين الله القبول والتيسير.



خدمة التحلل من النسك التحلل من النسك



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