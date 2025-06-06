شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم /الجمعة/ عن إدانتها للغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان أورده (راديو باكستان) الناطق باللغة الإنجليزية - إن هذه الهجمات، التي نُفذت عشية عيد الأضحى، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة لبنان ولاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

وأضاف المتحدث أن الاستخدام الطائش للقوة يهدد حياة المدنيين ويؤجج عدم الاستقرار في المنطقة ويقوض جهود إحلال السلام الدائم، معربا عن تضامن بلاده مع لبنان حكومة وشعبا في هذا الوقت العصيب.

وحثت وزارة الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ووسطاء اتفاق وقف إطلاق النار، على اتخاذ إجراء فوري لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنع حدوث المزيد من التصعيد؛ مؤكدة التزامها الراسخ بالسلام والعدالة ومبادئ القانون الدولي.