شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب التسلخات الجلدية أثناء مناسك الحج؟.. الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة السعودية الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي التسلخات الجلدية، التي تُعد من أبرز المشكلات الصحية الشائعة أثناء أداء المناسك، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة التعرق، والمشي لمسافات طويلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التسلخات تظهر عادة في مناطق الاحتكاك مثل: ما بين الفخذين، وتحت الإبطين، وتحت الثديين.

وفي رسائلها التوعوية، شددت "الصحة" على أهمية الاستحمام اليومي لإزالة آثار التعرق، واستخدام الكريمات المرطبة قبل المشي، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة تسمح بتهوية الجسم وتمتص الرطوبة بكفاءة.

كما أكدت ضرورة العناية بالنظافة الشخصية والتجفيف الجيد للجسم بعد الاستحمام، خاصة في المناطق المعرضة للرطوبة والاحتكاك، لتفادي أي التهابات أو مضاعفات قد تعيق الحاج عن إتمام مناسكه براحة وسهولة.

كما دعت وزارة الصحة ، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكّدت الوزارة أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية، لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.