شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلا في "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة "النجار" في جباليا البلد.

وكان استشهد صباح اليوم تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينتي "خان يونس" و"رفح" جنوب قطاع غزة.