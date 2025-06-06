شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين الفظائع الوحشية في غزة وتؤكد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الوزير الباكستاني لشئون المغتربين وتنمية الموارد البشرية شودري سالك حسين، عن إدانته الشديدة للفظائع الوحشية التي تُرتكب في قطاع غزة واستخدام القوة ضد المدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد حسين - حسبما ذكر (راديو باكستان) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الجمعة/ - دعم بلاده الكامل حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني؛ داعيا المجتمع الدولي إلى توفير مساعدات مالية وطبية وغذائية فورية للشعب الفلسطيني.

كما طالب الوزير الباكستاني - في تصريحات خلال الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين الذي نظمته منظمة العمل العربية في جنيف - الأمم المتحدة ومنظمة العمل العربية باتخاذ إجراء فوري لوقف المذابح واستعادة الحياة المدنية الطبيعية.