شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأمطار رعدية..تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى فى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة؛ لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية؛ لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.