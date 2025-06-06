شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم /الجمعة/، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مدينتي خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، باستشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غرب خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أربعة شهداء ارتقوا، برصاص قوات الاحتلال عند مركز توزيع مساعدات غرب مدينة رفح، مشيرة إلى أن طواقم الإنقاذ انتشلت شهيدا، جراء قصف بلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس.

ويشهد شرق حي التفاح ومخيم جباليا شمال القطاع غارات جوية إسرائيلية متواصلة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,677 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.