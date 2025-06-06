عبد الفتاح البرهان يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بورتسودان العتيق

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أدى الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، ونائبه القائد مالك عقار، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة، بمسجد بورتسودان العتيق .

و تبادل رئيس مجلس السيادة ونائبه التهاني مع المواطنين بهذه المناسبة المباركة، وفقا لوكالة أنباء سونا.

وقال البرهان في رسالته للسودانيين، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، :"أتقدم بالتهنئة الصادقة لشعبنا الآبي ولجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياً أن يعود علينا العيد القادم وبلادنا في أتم آمنها وكامل شعبها وترابها ترفرف فوقها رايات النصر".

وتابع :"إن بنات وأبناء السودان ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية والإيثار والتعاضد فساروا جميعاً في دروب العزة والكرامة زوداً عن وحدة وآمن الوطن، لكم التحية جميعاً وأنتم شعب بلادي تقفون في المواقف الوطنية الصادقة رافعين شعار الفخر والعز شعب واحد جيش واحد وطن واحد"، وفقا لإعلام مجلس السيادة.

وأضاف :"فبكم ومعكم سنمضي جميعاً حتى تطهير بلادنا من كل معتدى فصناعة التاريخ بدأت من عندكم فأنتم صُناع المجد وأهله التحية لمن قدم روحه فداءً لهذا الوطن، التحية لمن يحمل روحه دفاعاً عن هذا الوطن، التحية لكم جميعاً شعب بلادي وقد تدافعتم فداءً ليبقى الوطن".



البرهان يؤدي صلاة عيد الأضحى