شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية ترصد حالات إعياء بين الحجاج وتحذر من التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد عدد من حالات الإعياء البسيطة بين الحجاج، نتيجة التعرض لأشعة الشمس والارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار في مشعر عرفات.

ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مشددة على أهمية البقاء في الظل، وشرب كميات كافية من السوائل، وارتداء المظلات الواقية من الشمس.

وأكدت "الصحة" أن فرقها الميدانية منتشرة في كافة المشاعر، وتواصل تقديم خدماتها الطبية والوقائية على مدار الساعة لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الصحية التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وشددت الوزارة على أهمية التقيد بخطط التفويج المعتمدة، واتباع الجداول الزمنية المخصصة للتنقل، مع الالتزام التام باستخدام وسائل النقل الرسمية من حافلات وقطار المشاعر، ومنع المشي على الأقدام الذي يشكل خطرًا على سلامة الحجاج ويُخل بانسيابية الحركة.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج الرسمية من مختلف الدول، ضمن جلسة عُقدت في إطار فعاليات ندوة الحج الكبرى، على الالتزام بهذه التعليمات التنظيمية، مؤكدًا ضرورة التعاون والتقيد بالخطط لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود وزارة الحج والعمرة؛ لتعزيز سلامة الحجاج وراحتهم، وتقديم تجربة حج ميسّرة ومنظمة، تعكس تكامل العمل المشترك بين الجهات المشاركة، والاهتمام المتواصل من قيادة المملكة بخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.