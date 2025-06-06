شكرا لقرائتكم خبر عن على صعيد عرفات.. وفاة أحد الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ببالغ الحزن والأسى الحاج العماني سعيد بن محاد بن عوفيت العمري، الذي وافته المنية أثناء تأديته مناسك الحج في مشعر عرفة.

وقد عبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من طاعة ونسك، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وفق "الرؤية" العُمانية .

وقد توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة " وسط منظومة الخدمات المتكاملة لراحة الحجاجا وسلامتهم .

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-.

ويشرع للحجاج بعد رمي جمرة العقبة في هذا اليوم نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.

وفي مشعر منى، يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق، يذكرون الله كثيرًا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

واتسمت نفرة الحجيج بالهدوء والسكينة، تحفهم عناية الله سبحانه وتعالى، ثم جهود القطاعات المعنية بالحج، التي أسهمت في انسيابية حركة جموع الحجيج، ليؤدوا نسكهم في يسر وأمان.