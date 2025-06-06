شكرا لقرائتكم خبر عن (وفا): استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الطفل الفلسطيني عمر رائد القططي، صباح اليوم /الجمعة/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن وسط وشمال خان يونس يتعرض منذ صباح اليوم لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل، حيث تحلق طائرات الاحتلال الحربية بشكل مكثف، وسط إطلاق نار متواصل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة؛ أسفر عن استشهاد 54,677 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.