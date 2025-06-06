شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان هيثم يؤدى صلاة العيد بمسجد السلطان قابوس بعُمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى سلطان عُمان هيثم بن طارق صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة، مع كبار رجال الدولة الوزراء والمستشارين، وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان والأجهزة الأمنية الأخرى، وأعضاء مجلسي الدولة والشورى من محافظة الداخلية، و الوكلاء والولاة، وجمع من الشيوخ والأعيان والمواطنين. فى مسجد السلطان قابوس بولاية نزوى بمحافظة الداخلية.

وهنأ ديوان البلاط السلطاني جموع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

ومن جهة أخرى ، تبادل السلطان هيثم برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك مع ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة.