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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان هيثم يؤدى صلاة العيد بمسجد السلطان قابوس بعُمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى سلطان عُمان هيثم بن طارق صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة، مع كبار رجال الدولة الوزراء والمستشارين، وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان والأجهزة الأمنية الأخرى، وأعضاء مجلسي الدولة والشورى من محافظة الداخلية، و الوكلاء والولاة، وجمع من الشيوخ والأعيان والمواطنين. فى مسجد السلطان قابوس بولاية نزوى بمحافظة الداخلية.
وهنأ ديوان البلاط السلطاني جموع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
ومن جهة أخرى ، تبادل السلطان هيثم برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك مع ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة.
وقد أعرب في برقياته عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات لهم ولشعوب دولهم، سائلا الله أن يُعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها عليهم باليُمن والبركات، وعلى شعوب بلدانهم والمسلمين كافة بالعزة والأمن والاطمئنان.
من جانبهم، عبر القادة في برقياتهم عن تهانيهم الطيبة لمقام جلالته، راجين المولى أن يديم عليه المناسبات السعيدة، رافلاً بالخير والعافية والسداد، وعلى شعب بلاده العزيز منعّمًا بالإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة.
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