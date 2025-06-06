شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري أردني: إحباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت فجر اليوم /الجمعة/ محاولة تسلل على إحدى الواجهات الحدودية ضمن منطقة مسئوليتها.

وأوضح المصدر، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه جري رصد أربعة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم للتصدي لهذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة.