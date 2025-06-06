شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية مواطن ليبى على يد إحدى الميليشيات يثير التوتر فى بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حادثة مروعة هزت الرأي العام بمدينة بنغازى الليبية، قُتل المواطن مراد منصور الورفلي داخل مزرعته، في ما وصفته عائلته بـ"عملية تصفية متعمدة" على خلفية نزاع على ملكية أرض رفض بيعها.

وبحسب رواية أسرته، فإن مراد تعرض لهجوم مباشر أمس الخميس، من قبل قوة مسلحة قالوا إنها تتبع قائدا يُدعى "أبوبكر البركي".

وبحسب البيان الصادر عن العائلة، فإن هذه القوة اقتحمت المزرعة الواقعة في إحدى ضواحي المدينة، وأطلقت النار على مراد وعدد من أقاربه أثناء محاولتهم الدفاع عنها، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظات الفوضى والصراخ أثناء إطلاق النار داخل المزرعة، ويبدو فيه مراد وهو يحاول التصدي للمهاجمين قبل أن يتعرض لإطلاق نار مباشر.

وقد أثار المقطع صدمة كبيرة وغضبا واسعا في الشارع الليبي، حيث اعتبره كثيرون دليلاً صارخاً على غياب الأمن وتفشي سطوة الجماعات المسلحة.

عائلة الورفلي أكدت أن المزرعة كانت محاصرة منذ 30 أبريل الماضي، وأن مراد رفض عروضا متكررة للتنازل عنها، ما دفع جهات مسلحة إلى اللجوء للعنف في محاولة للاستيلاء عليها بالقوة.

وطالبت العائلة الجهات القضائية والأمنية بسرعة التحرك وفتح تحقيق عاجل وشفاف، مع تقديم الجناة للعدالة، محذرين من أن السكوت عن مثل هذه الجرائم سيؤدي إلى مزيد من الانفلات والفوضى.

من جهته، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الأمنية أو القضائية في بنغازي بشأن الحادث، ما زاد من حدة الاحتقان الشعبي، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بضرورة استعادة هيبة الدولة وإنهاء تغوّل السلاح خارج مؤسساتها.