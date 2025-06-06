شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب نائبا لرئيس الفريق الدولى لخبراء الإنتربول فى الجرائم السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت، أمس الخميس، بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بمدينة ليون الفرنسية، المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني المغربى، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للإنتربول.

وتم انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني المغربي لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أعمال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، الذي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة، يومي 4 و5 يونيو الجاري، وشهدت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.

وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين- autonomisation"، الذي يشمل وضع الآليات والنظم وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.